Kraków. Jeden z największych pracodawców zagrożony upadkiem. Sieć Olimp karmiła dziesiątki tysięcy Polaków. Tarcze jej nie pomogły

- W momencie ogłoszenia stanu pandemii, czyli 14 marca, rząd zablokował m.in. działalność centrów handlowych, w tym usytuowanych tam restauracji. Poinformował nas o tym z dwudniowym wyprzedzeniem. Zarazem większość pracowników biurowych przeniosła się do pracy zdalnej. Stosując się do restrykcji i zaleceń zamknęliśmy więc nasze lokale właściwie z dnia na dzień – wyjaśnia Kamil Majewski, dyrektor finansowy krakowskiej spółki, która jest największym pracodawcą w całej małopolskiej gastronomii.

- Liczyliśmy, że – podobnie jak to się dzieje w innych krajach – wraz z restrykcjami uniemożliwiającymi firmom prowadzenie działalności państwo wprowadzi system rekompensat dla tych, które najsilniej ucierpiały z powodu administracyjnych ograniczeń oraz strachu przed pandemią. Niestety, żadna z dotychczasowych tarcz antykryzysowych nie ratuje nas przed upadłością i masowymi zwolnieniami – martwi się Kamil Majewski.

Problem dotyczy ok. 1500 podmiotów w całej Polsce prowadzących działalność w budynkach biurowych (gastronomia, kluby fitness, usługi medyczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, inne usługi). Na skutek braku wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych dochody i pracę może stracić 14 tysięcy osób.

Niczego nie zmieniła także szumnie zapowiadana tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw. - To wciąż perspektywa mglista i odległa, a niestety są kontrahenci - dostawcy oraz przede wszystkim niektórzy wynajmujący budynków biurowych - którzy nie rozumieją, że w dobie braku przychodów nie jesteśmy w stanie ponosić tych kosztów i z dnia na dzień żądają wyprowadzenia się z lokali – wyjaśnia dyrektor.

Co powinien błyskawicznie zrobić rząd, by te firmy nie zbankrutowały w ciągu najbliższych dni? Konieczne są regulacje dotyczące czynszów w budynkach biurowych; przy zerowych przychodach najemców czynsze te pobierane są, jakby biznes hulał normalnie.

Państwo musi także zwiększyć skalę dofinansowania wynagrodzeń. Przez miesiąc od wprowadzenia przez rząd ograniczeń krakowska spółka straciła 99,33 proc. swoich przychodów, a realne dofinansowanie wynagrodzeń wyniosło zaledwie 31 proc. (a przecież płace to tylko część kosztów firmy!). W dodatku nawet to nieadekwatne dofinansowanie przyznawane jest z opóźnieniem, po biurokratycznej mitrędze, bo urzędy – zamiast ratować miejsca pracy – skupiają się na skrupulatnym badaniu każdej literki.

- W dodatku do dziś, gdy te straty nadal rosną, nie znamy konkretów – do kogo, na jakich zasadach i kiedy trafią te pieniądze. Czyli w dobie kryzysu płynnościowego nie jesteśmy w stanie otrzymać faktycznie żadnej pomocy – kwituje dyrektor finansowy krakowskiej spółki.

Kamil Majewski dodaje, że częściowe „odblokowanie” przez rząd galerii handlowych i restauracji od 4 maja tak naprawdę niewiele zmienia w sytuacji firm gastronomicznych o takim profilu, jak sieć Olimp i inne skupione w krakowskiej spółce (City Kebab, Durum, Deli Sandwich). Problemem jest nie tylko strach klientów, ale i to, że kompletnie nie wiadomo, jak w szczegółach mają działać tego typu lokale.

A to oznacza, że sektor pozostał bez realnej pomocy i grozi mu w maju fala bolesnych upadłości, skutkująca zwolnieniami wielu tysięcy Polaków i plajtami kontrahentów.

Nie zrobiono wyjątku dla kantyn w biurowcach, chociaż korzystają z nich ludzie, którzy i tak na co dzień pracują w jednym biurze. Mogą „siedzieć biurko w biurko”, jeździć tą samą windą i korzystać z tej samej ubikacji, ale w restauracji nie wolno im usiąść koło siebie, ani w ogóle – usiąść i zjeść.

To największy pracodawca gastronomiczny w Małopolsce (zatrudnienie dla 500 osób na umowę o pracę), reprezentujący – jako rodzinna firma z Krakowa - w 100 procentach polski kapitał. Własciciel rozwija ją organicznie, realizując od ponad dekady innowacyjne projekty ze środków unijnych. Od dawna wspiera też lokalne inicjatywy gastronomiczne, jak Krakowski Klaster Gastronomiczny, Fundacja Forum Klastrów Małopolski.

- Zdumiewa mnie to, że decydenci nie rozumieją zasad funkcjonowania gospodarki, a zwłaszcza tego, że działalność mikro i małych firm, którym rząd postanowił pomóc w pierwszej kolejności, wiąże się ściśle z działalnością firm dużych i na odwrót. Jeśli te duże upadną, to te mniejsze w wielu przypadkach stracą sens istnienia i źródło dochodów – komentuje Katarzyna Woszczyna, szefowa małopolskiego BCC.

- Wsparcie dla branż najmocniej dotkniętych kryzysem powinno być relatywnie wyższe, bo inaczej firmy będą masowo upadać, a ludzie trafią na bruk – ostrzega Karol Malinowski.

W imieniu całej branży apeluje do rządu o stworzenie konkretnego planu dochodzenia do normalności lub też dokładniejszej wizji nowej normalności – ze szczegółami dla wszystkich branż.

Gastronomia teoretycznie została częściowo otwarta, ale nie zna odpowiedzi na setki elementarnych pytań – co dramatycznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie. Gigantyczne kontrowersje budzą w tej branży niektóre wprowadzone lub utrzymane przez rząd obostrzenia, choćby te dotyczące zakazu spożywania posiłków w kantynach działających w ramach biurowców (tym bardziej, że dostęp do tych kantyn jest często ograniczony do grupy osób zatrudnionych w danym biurowcu).