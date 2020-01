Kraków. Jarosław K. stworzył piramidę finansową. Prokurator chce dla niego kary 9 lat więzienia

Zatrzymany swoją przestępczą działalność zainicjował w sierpniu 2012 r . Mężczyzna podając się za doradcę finansowego oferował wyjątkowo atrakcyjną możliwość „zarobienia” pieniędzy. Twierdził, iż potrafi w krótkim czasie pomnożyć powierzone mu środki finansowe, które miał inwestować na rynku finansowym Forex. 57-latek zapewniał swoich klientów, że inwestycja jest bardzo bezpieczna a zyski wyniosą od kilku do nawet kilkunastu procent w skali miesiąca.

- Zapewniam, że nie miałem zamiary oszukiwać moich klientów - mówił przed sądem oskarżony. Według ustaleń prokuratury mężczyzna dobrze jednak wiedział, że system, który stworzył służy do wyłudzania pieniędzy.

Jarosław K. siedząc między dwoma pilnującymi go policjantami, elegancko ubrany w jasną koszulę i szarą marynarkę sprawia wrażenie pewnego siebie.

Aby uwiarygodnić swoje działania zawierał pisemne umowy, w których deklarował konkretny przychód. Umowy sporządzane były na okres 90 dni, po upływie których osoby teoretycznie mogły wypłacić swój kapitał lub go reinwestować. Pokrzywdzeni zazwyczaj kontynuowali współpracę, ponieważ otrzymywali ustalone zyski. Oszust pozyskiwał nowych klientów na zasadzie „polecenia”. Niczego nieświadome ofiary same przyprowadzały swoich znajomych lub krewnych, myśląc że pomogą im w łatwym zarobku. Niekiedy całe rodziny przekazywały swoje oszczędności wynoszące od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Proceder trwał w najlepsze do czerwca 2016 r. kiedy to krakowianin przestał wypłacać zyski. Wówczas zaczęły się jego problemy. Oszust tłumaczył niezadowolonym klientom, że ma chwilowe, przejściowe problemy z płynnością finansową. Ponieważ taka sytuacja trwała dłuższy czas, w końcu cierpliwość inwestorów uległa wyczerpaniu i do organów ścigania zaczęły wpływać zawiadomienia o popełnionych przestępstwach.