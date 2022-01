Kraków. Jakie są perspektywy rozwoju branży filmowej pod Wawelem? Eksperci chcą szkoły i centrum filmowego

Wajda, Polański i Has – to trzy nazwiska wybitnych reżyserów, które kojarzą się każdemu miłośnikowi X Muzy z Krakowem. Nic dziwnego: wiele wskazywało na to, że po 1945 roku to właśnie pod Wawelem powstanie centrum produkcji filmowej w nowej Polsce. Tutaj miała być „filmówka”, tutaj zwożono z całego kraju odpowiedni sprzęt, tutaj wyprodukowano pierwszą polską fabułę po II wojnie światowej.

- Względy ideologiczne i polityczne zdecydowały, że centrum to przeniesiono z Krakowa do Łodzi. Dzisiaj historia zatacza koło. Kraków znów ma ten potencjał, aby odgrywać taką rolę w Polsce. To nie tylko Wajda, Polański i Has. To także wielu innych filmowców tworzących fabuły i animacje. Kraków jest otwarty na przyszłość – mówi Rafał Syska, profesor UJ, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi Mieście Filmu UNESCO.