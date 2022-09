Kraków. Jaki ojciec, taki syn. Lutnictwo w Krakowie ma się całkiem dobrze

W pracowni artystycznej panów Dankiewiczów, leczy się instrumenty. Szukanie dźwięków w instrumencie to obok cierpliwości, uporu i wiecznego dążenia do doskonałości najważniejsza cecha dobrego lutnika.

By budować i naprawiać instrumenty smyczkowe, trzeba je czuć i słyszeć. To nie jest zwykłe rzemiosło, mechaniczne odtwarzanie, praca. To sztuka, czasami powołanie, może nawet misja. Co czuł Bartłomiej Dankiewicz - jeden z krakowskich lutników, czyli ludzi zajmujących się budową i naprawą smyczkowych instrumentów strunowych, kiedy wybrał ten zawód?

Już w dzieciństwie przejawiał zdolności plastyczno-muzyczne. Widząc je rodzice zapisali go do szkoły muzycznej, którą ukończył w klasie skrzypiec. Potem przyszedł czas liceum, po którym wyjechał do Zakopanego, gdzie odbył roczną praktykę u mistrza lutnictwa Jana Łacka. A potem był czas studiów na Akademii Muzycznej w Poznaniu.