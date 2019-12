zobacz galerię (2 zdjęcia) Nietypowe bałwany znajdują się przy ul. Zaleskiego 26 w Krakowie Czytelnik Adam zobacz galerię (2 zdjęcia)

To już kolejne święta bez śniegu, za to z deszczem i dodatnią temperaturą. Z prognoz IMGW wynika, że w wigilię i w pierwszy dzień świąt temperatura maksymalna w całym kraju wyniesie co najmniej 5 st. C. Szybko więc prawdziwego bałwana nie ulepimy (no chyba, że mieszkamy na Podhalu). Brak śniegu nie oznacza natomiast, że musi nas ominąć magia świąt. Bałwana można ulepić z ciasta, lukru, czy nawet z papieru. Można go też "ulepić" z kapusty! Zobaczcie koniecznie zdjęcia przesłane przez naszego Czytelnika!