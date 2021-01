Kraków. Jak zmienia się otoczenie Bagrów. Wyburzenia, budowy i gdzieś tam jakaś... tężnia Piotr Rąpalski

W lecie plaża, żaglówki, kajaki. W zimie morsy, spacerowicze. Tak w skrócie można opisać Bagry, w które co prawda gmina inwestuje zapewniając nowe atrakcje i porządkując miejsce, ale rozciąga się to w czasie. Co aktualnie dzieje się nad zalewem? Sprawdziliśmy.