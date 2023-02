Kraków jak się pisze! Rusza nabór do IV edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO ma wspierać lokalne środowisko literacko-wydawnicze, promować literackie dziedzictwo miasta oraz umacniać wizerunek Krakowa jako Miasta Literatury UNESCO.

– Ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest kolejnym – obok przyznawanych od 1994 roku Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa – mechanizmem wsparcia dla lokalnego środowiska literackiego. W dotychczasowych trzech edycjach Nagrody wyróżniliśmy już ponad 120 znakomitych inicjatyw wydawniczych odwołujących się do literackiego dziedzictwa Krakowa i współtworzących bogatą, mozaikową współczesność Miasta Literatury UNESCO – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

– Co ważne, nagroda skierowana jest do grupy obejmującej rozmaite zawody ściśle związane z literaturą: do autorów i autorek, tłumaczy i tłumaczek, ilustratorów i ilustratorek, redaktorów i redaktorek, gdyż jej kluczowym założeniem jest wspieranie całego literackiego ekosystemu Krakowa – dodaje Carolina Pietyra, dyrektorka KBF – instytucji kultury Miasta Krakowa, operatora programu KMLU.