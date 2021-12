Kraków. Jagoda Pawłowska poszukiwana listem gończym za dokonanie rozboju

Rysopis:

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej kobiety należy kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 47 83 52 917 lub 112.

Jednocześnie małopolska policja ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie policja informuje o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.