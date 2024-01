Kraków. Jabłuszka i sanki poszły w ruch. Tak bawią się starsi i młodsi krakowianie na górce w Parku Jordana Ewa Wacławowicz

W Krakowie zima i mróz nie odpuszczają. Co chwilę sypie śnieg. I choć kierowcom i rowerzystom być może nie jest to na rękę to dzieciom już tak. Potwierdzają to nasze zdjęcia m.in. z Parku Jordana, gdzie w weekend tłumy rodzin spędzają czas bawiąc się na górkach saneczkowych. Nasz fotoreporter uchwycił grupę dzieci i dorosłych w Parku Jordana.