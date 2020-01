Kraków. Inwestycje w Uzdrowisku Swoszowice. Rozbudowywany jest dom zdrojowy i odnawiany park

Jednocześnie informował, że kolejna inwestycja uzdrowiska, czyli utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań nad praktyką innowacyjnej kompleksowej rehabilitacji osób starszych i innych narażonych na przedwczesne starzenie taką usługę będzie oferować.

Rozmawiano także m.in. o ścieżce biegnącej przez Park Zdrojowy, która jest skrótem do szkoły dla dzieci zamieszkujących okolice uzdrowiska. Obecnie park jest zamknięty, dzieci zmuszone są nadkładać drogi, by dotrzeć do szkoły. Radna Dzielnicy X prosiła o otwarcie fragmentu parku. Prezes Szewczyk poinformował, że park ciągle jest placem budowy i jest we władaniu inwestora. Zapewnił jednak, że jak tylko prace od inwestora zostaną odebrane, park zostanie otwarty.