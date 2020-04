Kraków. Internetowe święcenie pokarmów [WASZE ZDJĘCIA]

Pogoda na niedzielę, 12 kwietnia. Będzie pogodnie i ciepło

Niedziela Wielkanocna będzie pogodna w całym kraju. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie, 20 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 5...