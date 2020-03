Kraków. Inspektorzy MPK i policjanci kontrolują liczbę podróżujących pasażerów [ZDJĘCIA]

Od najbliższego poniedziałku, 30 marca zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów na kilkudziesięciu liniach. Częstsze kursy zostały zaplanowane przede wszystkim w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. W porównaniu do obecnego tygodnia, w poniedziałek, 30 marca na liniach regularnych pojawi się w rozkładach jazdy aż 70 autobusów dodatkowych. Co więcej do wykorzystania będzie także gotowych 15 autobusów i 10 tramwajów rezerwowych, które na każdy sygnał o większej frekwencji będą wysyłane do ruchu.