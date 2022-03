Kraków. "Inni ludzie". Przedpremierowy pokaz filmu z udziałem jego twórców w Kinie Pod Baranami

"Inni ludzie" to filmowa adaptacja głośnej powieści Doroty Masłowskiej. Próby przeniesienia książki na ekran kinowy podjęła się Aleksandra Terpińska. To debiutantka w długim metrażu, która reżyserskie szlify zdobywała jako asystentka Wojciecha Smarzowskiego przy filmach "Kler", "Wołyń" i "Pod Mocnym Aniołem". Zasłynęła krótkim metrażem "Najpiękniejsze fajerwerki ever", który w 2018 roku otrzymał Rail d’Or i Canal+ Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

W filmie "Inni ludzie" reżyserka prowadzi widza przez współczesną Warszawę - odpychające, zanieczyszczone miasto, sportretowane w bezkompromisowy sposób. Tę pełną szarości rzeczywistość zaludniają tytułowi "inni ludzie", w których wcielili się m.in.: nagrodzony za swoją kreację w Gdyni Jacek Beler, Magdalena Koleśnik i Sonia Bohosiewicz. Ich zmagania komentuje wystylizowany na Jezusa rapujący narrator, grany przez Sebastiana Fabijańskiego.