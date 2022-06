Kraków. Imprezy, wydarzenia, targi w weekend 24-26.06.2022r.! Sprawdź, co będzie się działo w mieście! Alicja Kozioł

Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo ciekawie. Każdy znajdzie coś, co z pewnością go zainteresuje, pośród spisu imprez i wydarzeń jakie się odbędą! Sprawdź, co będzie się działo w mieście!