Kraków. Imprezy, wydarzenia, targi w nadchodzący weekend 27-29.05.2022r.! Sprawdź, co będzie się działo w mieście! Alicja Kozioł

Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo ciekawie, jeśli chodzi o imprezy i wydarzenia, które odbędą się w Krakowie. Czekają na Was imprezy, targi i nie tylko. Każdy znajdzie coś, co z pewnością go zainteresuje. Sprawdź, co będzie się działo!