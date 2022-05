Kraków. Imprezy, wydarzenia, targi w nadchodzący weekend 06-08.05.2022r.! Sprawdź, co będzie się działo w mieście! Alicja Kozioł

Nadchodzący weekend 6-8 maja zapowiada się bardzo ciekawie, jeśli chodzi o wydarzenia i imprezy, które odbędą się w Krakowie. Będą to zarówno imprezy jak i targi, ale również inne wydarzenia, które z pewnością was zaciekawią. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co będzie się działo w mieście!