Kraków. Igrzyska Europejskie 2023: Nie rozpoczęły się remonty stadionu Wisły i toru kajakowego. Urzędnikom pozostała wiara, że się uda

- Wszystko zmierza do tego, że nie jesteśmy w stanie znaleźć wykonawców inwestycji przy tak dużej różnicy między kosztorysami a ofertami firm w przetargach. Nie wierzę, że kolejne zamówienia spowodują, iż oferowane kwoty zmaleją czterokrotnie. Wygląda na to, że raczej nie będzie można wydatkować pieniędzy na te zadania do maja 2023 roku. Czy rzeczywiście mamy więc odliczyć 140 mln zł z rządowego dofinansowania do igrzysk? - mówił radny Michał Starobrat (Nowoczesny Kraków), podczas poniedziałkowego (10 października) łączonego posiedzenia komisji Sportu oraz Infrastruktury Rady Miasta Krakowa ws. przygotowań do igrzysk, zaplanowanych w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku.