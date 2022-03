Kraków. Igrzyska europejskie 2023: Aktywiści oburzeni kosmicznymi kosztami. Władze Małopolski wyliczają ogromne zyski

- Igrzyska europejskie w Krakowie i Małopolsce nie powinny się odbyć. Jest wiele argumentów przemawiających za tym, aby zrezygnować z tego wydarzenia, ale teraz podstawowy jest taki, że pieniądze rezerwowane na organizację imprezy powinny zostać przeznaczone na systemową pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Tak powinno stać się chociażby ze 105 mln zł, które mają zostać wydane na zakwaterowanie i catering dla uczestników trzeciorzędnej imprezy, jaką będą te igrzyska - komentuje Anna Malita-Król z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, pełnomocniczka Komitetu Mieszkańcy Przeciw Igrzyskom.

- Nie jesteśmy przeciwni sfinansowaniu przez rząd inwestycji w Krakowie i Małopolsce, które zaplanowano w związku z igrzyskami. Jeżeli jednak nie trzeba byłoby ich robić w pośpiechu, do końca maja 2023 roku, by zdążyć na rozpoczęcie sportowej imprezy, to na pewno zostałyby wykonane staranniej i uniknęlibyśmy sytuacji, w której Kraków będzie rozkopany w najbliższych miesiącach - dodaje Anna Malita-Król.