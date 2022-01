Kraków. Igołomska gotowa dopiero w wakacje. I droższa prawie o 100 mln zł! Piotr Rąpalski

Przedłuża się przebudowa ulicy Igołomskiej. Miała być gotowa do końca roku 2019, mamy rok 2022. Kolejny przesunięty termin oddania to obecnie marzec, ale sami urzędnicy wskazują bardziej na wakacje. Umowa podpisana w 2017 roku na wykonanie inwestycji opiewała na 179 mln zł. Później podpisano aż 16 aneksów do kontraktu i obecnie koszt inwestycji wynosi 274 mln zł! - Wzrost ceny wynika głownie odmiennych parametrów terenu niż uwzględniony w umowie. Oraz z innych mniejszych zmian w projekcie - których konieczność wprowadzenia została potwierdzona przez inżyniera kontraktu. Wydłużenie kontraktu wiązało się też ze wzrostem kosztów ogólnych - tłumaczy Michał Pyclik, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa.