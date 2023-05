Kraków idzie na wojnę z alkoholem. Wprowadził zakaz sprzedaży trunków nocą. W miastach, gdzie obowiązuje, jest bezpieczniej

Tarnów

- Zakaz jest przestrzegany przez sprzedawców, działających w Tarnowie, niemniej jednak nie obowiązuje on już poza granicami miasta. Stąd zdarza się, że niektórzy, którym zabrakło alkoholu, jadą nocą na stacje benzynowe do podtarnowskich miejscowości, gdzie takie ograniczenie nie zostało wprowadzone - twierdzi w rozmowie z nami asp. sztab. Paweł Klimek z tarnowskiej policji.

Zakopane

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą obowiązuje w Zakopanem od października 2022 roku w sklepach i na stacjach benzynowych (od godz. 23 do 6 rano). Straż miejska po godz. 22 nie pracuje, więc trudno jej ocenić, czy przepisy wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Jednak jak zaznacza Marek Trzaskoś, komendant straży miejskiej w Zakopanem, przez ostatnie miesiące udało się zaobserwować coś innego.

Wrocław

We Wrocławiu zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach obowiązuje w godzinach od 22 do 6 tylko na terenie jednego osiedla: Stare Miasto. Ograniczenie zostało wprowadzone we wrześniu 2018 roku.