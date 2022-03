Kraków i remonty dróg. Na Prądnickiej, 29 Listopada, Królowej Jadwgigi i inne utrudnienia

Kolejna zmiana na skrzyżowaniu al. 29 Listopada i ul. Lublańskiej

Od 21 marca zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania alei 29 Listopada i ulicy Lublańskiej. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, roboty przy budowie kanalizacji deszczowej przeniosą się na dwa prawe skrajne pasy ruchu, zlokalizowane na zachodniej jezdni al. 29 Listopada.

W związku z tym ruch drogowy na al. 29 Listopada w kierunku centrum po miejscowym zawężeniu do dwóch pasów będzie odbywał się wszystkimi pasami tj. dwoma pasami do jazy na wprost, jednym pasem do lewoskrętu i jednym pasem do prawoskrętu. Ruch w kierunku granicy miasta będzie odbywał się bez żadnych utrudnień wszystkimi pasami.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 25 kwietnia.