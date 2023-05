Kraków i budowa tramwaju do Górki Narodowej. Tunel na Opolskiej ma być otwarty w maju. Sporo zmian w rejonie

Długość konstrukcji to ok. 100 m, a włącznie z najazdami - ok. 414 m. Tunel ma ok. 23 m szerokości. Różnica docelowa poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej (poziom „0”) i jezdniami w tunelu wyniesie się ok. 7,5 metrów. Jeśli chodzi o ciężar dopuszczonych pojazdów wyniesie on 50 ton.

Tunel pozwoli przemknąć samochodom dołem, a dzięki temu tramwaj bezkolizyjnie popędzi górą przecinając Opolską.