Kraków. Horrendalnie drogie ławki na placu Biskupim. Cena zwala z nóg [ZDJĘCIA]

Remont placu Biskupiego od oczątku wzbudzał kontrowersje, m.in. z powodu przedłużających się prac.

Jak na 6,1 mln zł kosztów i trzy lata trwania remontu-budowy to efekt jest mizerny. W części betonowej placu od strony ulicy Krowoderskiej brakuje niskopiennych drzew. To będzie smażalnia pod gołym niebem podczas upałów. Poczekamy do lata, kiedy z bruku wystrzelą wodne fontanny niczym gejzery - skomentował jeden z mieszkańców zakończenie praca na początku stycznia tego roku.