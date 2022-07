Kraków. Hity za grosze, czyli gdzie latem nadrobić filmowe zaległości AP

Letnie przeglądy filmów to okazja, by nadrobić zaległości i zobaczyć kultowe tytuły. Co i gdzie można obejrzeć w te wakacje? Przegląd kultowych tytułów Jima Jarmuscha i odrestaurowane filmy Wong Kar-Waia, głośna "Aida", "Córka" z fantastyczną rolą Olivii Colman czy "Matki równoległe", najnowszy film Pedro Almodovara, a także długo wyczekiwana najnowsza część Bonda, Batman czy nieśmiertelny Leon Zawodowiec to filmy, które znalazły się w letnich przeglądach krakowskich kin studyjnych.