Kraków. Hity rekrutacji 2022 do szkół średnich. W najbardziej obleganej klasie pięć osób na jedno miejsce

Elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do krakowskich szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 16 maja. Generalnie do 20 czerwca absolwenci podstawówek mają czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkół, w których chcieliby kontynuować naukę. Natomiast już 30 maja minął termin na składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, przygotowania wojskowego czy szkół i klas sportowych.

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Kraków na nowych uczniów czeka niespełna 10,5 tys. miejsc w klasach pierwszych, w tym ok. 5 tys. w liceach i prawie 3,9 tys. w technikach.

Jak wynika z przekazanych nam przez krakowski magistrat informacji, na obecnym etapie rekrutacji prym wśród liceów znów wiedzie VI LO - podobnie jak rok, dwa i trzy lata temu, kiedy to właśnie ta szkoła była najbardziej oblegana. Na nadchodzący rok szkolny przygotowała ona 266 miejsc. Według danych na 8 czerwca złożono tu i potwierdzono już 669 podań tzw. pierwszego wyboru, a więc tyle osób wskazało VI LO jako szkołę wymarzoną, do której chciałoby się zakwalifikować w pierwszej kolejności. Oznacza to, że już teraz na jedno miejsce przypada w tym liceum 2,52 kandydata.