Kraków. Historia chirurga Rafała Wilczura na scenie. „Znachor” w Teatrze Słowackiego

- Powieść i dwie adaptacje filmowe to punkt wyjścia spektaklu zrealizowanego w Teatrze Słowackiego, próbujemy znaleźć język teatralny, odwołujący się do dwudziestolecia międzywojennego, ale tez mamy nadzieję, że koresponduje z naszymi czasami i naszą kondycją i chęcią przeżywania w teatrze głębszych emocji, nawet tych melodramatycznych czy komediowo-romantycznych - wyjaśnia reżyser. – To jest nasza bajka dla dorosłych, jest uniwersalną historią o człowieku, który podąża wbrew stereotypom, wyznaczonym ścieżkom, który jest odpowiedzią na hasło, które przyświeca Teatrowi Słowackiego w tym sezonie „Wolałbym nie”.