Kraków. Harry Styles w Tauron Arenie. Szaleństwo pod Wawelem. Tak fanki szykowały się na koncert swojego idola. Zobaczcie zdjęcia! 19.07.

Harry Styles miał wystąpić w Polsce 25 lutego 2021 roku, niestety jego koncerty z trasy "Love On Tour" zostały przełożone z powodu pandemii COVID-19 i rozpoczęły się dopiero we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Ostatecznie brytyjski piosenkarz pojawił się w Tauron Arenie w poniedziałek 18 lipca. Koncert rozpoczął się o godz. 21, a na polskie fanki czekały takie przeboje piosenkarza, jak „Sign of the Times”, „Lights Up”, „Adore You”, „Watermelon Sugar” czy „Kiwi”.