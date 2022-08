Kraków. Gruszki, jabłonie, śliwy, orzechy i wiele więcej. Uruchom aplikację i zlokalizuj dziko rosnące, jadalne rośliny w swojej okolicy

Twórcami aplikacji Eden jest dwójka przyjaciół z Krakowa, która w wolnym czasie lubi spacerować z dziećmi po okolicy i zbierać to, co matka natura wyprodukowała.

Jak to działa?

Jak zaznacza Pan Marcin, na razie aplikacja jest w fazie testów, aczkolwiek można już z niej korzystać. By to zrobić, wystarczy wypełnić formularz testera na stronie (TUTAJ). Po instalacji aplikacji użytkownik może na przykład dodać znalezioną roślinę do mapy. W tym celu wystarczy kliknąć "dodaj roślinę", następnie wybrać gatunek, ustawić położenie rośliny względem nas na mapie, zrobić jej zdjęcie i dodać punkt na mapie. Można też skorzystać z nawigacji, która doprowadzi nas do położonej w pobliżu rośliny.