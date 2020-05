Kraków Green Film Festival odbędzie się w sierpniu

- Mając świadomość zagrożeń epidemicznych i niepewności jaką wywołuje pandemia, uznaliśmy, że mimo to nie możemy nie zrobić tegorocznej edycji Festiwalu. Zmiany klimatu zachodzą dalej mimo światowego lock-downu - poinformowali organizatorzy Kraków Green Film Festival.

Na Festiwal zgłoszono już blisko tysiąc filmów z całego świata, a do konkursu głównego zostanie zakwalifikowanych około 70 produkcji. Większość filmów będzie miało w Krakowie polską premierę, a dla części z nich będzie to zarazem światowa premiera. W konkursie znajdą się też filmy, które w ciągu ostatniego roku zdobyły nagrody na największych światowych festiwalach, jak np. „Kraina Miodu” – laureat pierwszej nagrody na festiwalu Sundance i zdobywca nominacji do Oscara, „Antropocen. Epoka Człowieka”, „Zatoka Cieni”czy „Genesis 2.0”.

- Liczymy, że do tego czasu nasze kino plenerowe na Bulwarach Wiślanych w Krakowie w nowej bezpiecznej formie, przygotowanej wg zaleceń odpowiednich służb, będzie mogło już funkcjonować. Rozumiejąc jednak możliwe obawy naszych widzów, przygotujemy też alternatywną formę uczestniczenia w Festiwalu poprzez bezpłatną platformę streamingową, gdzie będą dostępne wszystkie konkursowe filmy - informują organizatorzy.