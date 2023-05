Kraków. Gospel znów na Skałce. Koncert przepełniający nadzieją i optymizmem

Społeczność małopolskich chórów gospel tworzy to wyjątkowe wydarzenie - i łączy raz do roku swoje głosy w jeden zjednoczony chór - już od 10 lat. Każdego roku do projektu zapraszani są inni dyrygenci ze świata i z Polski. Tym razem były to Carla Jane z Wielkiej Brytanii i Beata "Beti" Stasiak.

Celem wydarzenia - jak wyjaśniają jego organizatorzy - jest optymistyczne, radosne spotkanie chórów, mieszkańców Krakowa, turystów i dzielenie się ze słuchaczami tym, co jest tak niesamowite w gospelu: jedność, harmonia, nadzieja.

