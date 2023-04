Kraków, Górka Narodowa. Monumentalne osiedle Ozon w budowie. To Avia północy

Często mówiąc o postępującej szybko zabudowie Krakowa, gdzie duże wolne tereny w kila lat zamieniają się w blokowiska - za przykład podawano osiedle Avia przy Stella-Sawickiego. W krótkim czasie wyrósł tam szereg wysokich białych budynków z ok. tysiącem mieszkań.

Na północy Krakowa, w rejonie ulicy Banacha, rośnie wielkie osiedle Ozon. To obszar Górki Narodowej, który w ostatnich latach silnie zabudowuje się nowymi blokami mieszkalnymi. Wraz z rozbudową…

Podobne osiedle powstaje właśnie w rejonie Górki Narodowej, przy ul. Banacha. To właśnie osiedle Ozon.

"Osiedle Ozon jest zlokalizowane przy ul. Banacha, w obrębie dzielnicy Prądnik Biały. Tereny te mogą poszczycić się dużym zalesieniem zachęcającym do rekreacji na świeżym powietrzu. Zaledwie nieco ponad 1 km od Osiedla znajduje się aż 15 ha Park Leśny Witkowice, z licznymi szlakami rowerowymi, pieszymi i turystycznymi prowadzącymi m. in. do Twierdzy Kraków. Lokalizacja urzeka nie tylko przestrzenią i zielenią, ale także imponującą panoramą miasta, która rozpościera się poniżej Górki Narodowej." - zachwala inwestor na swojej stronie.