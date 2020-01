Kraków. Gminne lokale do wynajęcia. Aukcja 31 stycznia, warto wcześniej wybrać się na miejsce

Do wynajęcia są lokale użytkowe położone m.in.:

przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 (lokal na parterze, o powierzchni 69 mkw.),

w narożnym budynku przy ul. Szewskiej 13 i Jagiellońskiej 5 (tu do wynajęcia jest prawie 410 mkw. piwnic),

przy ul. Parkowej 8 (32 mkw, w poziomie sutereny).

Na terenie Nowej Huty przeznaczone są do wynajęcia m.in.:

lokal położony na os. Centrum B-8, na parterze, o powierzchni 191,36 mkw.,

lokal na os. Teatralnym 3, na parterze, o powierzchni 20,69 mkw.,

lokal na os. Willowym 29, na parterze, o powierzchni 22 mkw.

Przed przystąpieniem do aukcji można oglądać lokale, by sprawdzić, czy ich powierzchnia, rozkład pomieszczeń, ilość światła dziennego wewnątrz i inne parametry są właściwe do uruchomienia planowanej przez siebie działalności.