Kraków. Głośny film krótkometrażowy "Najpiękniejsze fajerwerki ever" na specjalnych pokazach w Kinie Pod Baranami

Akcja filmu toczy się współcześnie w jednym z europejskich miast. Opowiada o jednym dniu z życia trójki młodych przyjaciół, którzy w obliczu fikcyjnego konfliktu zbrojnego w ich kraju muszą zweryfikować swoje plany na przyszłość. Julia to młoda lekarka, która zamierza wyjechać na stypendium do Ameryki i próbuje zachować dystans wobec tego, co dzieje się wokół. Buntowniczka Anna chce przyłączyć się do rewolucjonistów. Jan dostaje powołanie do wojska. Wszyscy zostają wciągnięci w wir niebezpiecznych wydarzeń.

"Najpiękniejsze fajerwerki ever" to historia trojga młodych ludzi, którzy znajdują się w samym środku społecznych niepokojów. W swoim nagradzanym na światowych festiwalach krótkim metrażu Aleksandra Terpińska tworzy przejmującą, duszną atmosferę, która nasila się z każdą minutą. Reżyserka kreuje przerażającą wizję niedalekiej przyszłości, w której młode pokolenie zamiast snuć śmiałe marzenia, musi zmagać się z państwową opresją i wojskiem na ulicach.