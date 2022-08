Kraków. Głośne nazwiska, ważne tematy. Festiwal reportażu "Non-Fiction" stacjonarnie i online

Siódma odsłona festiwalu "Non-Fictin" odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, a jej motywem przewodnim będzie dom. Do Krakowa przyjadą autorzy szeroko dyskutowanych tekstów reporterskich, będą spotkania i debaty.

Festiwal otworzy spotkanie zatytułowane „Dom na sterydach” poświęcone książce Anny Dudzińskiej „Dubaj. Miasto innych ludzi”, tuż po nim z krakowską publicznością spotka się Anną Liminowicz, a punktem wyjścia do dyskusji o małych wspólnotach będzie reportaż „zamalowane Okna”. Pierwszy dzień tegorocznej edycji "Non-Fiction" zakończy spotkanie poświęcone mieszkaniom w Polsce, w którym udział wezmą Agata Twardoch i Zenobia Żaczek.

„Nie ma i nie będzie” to jedna z najgłośniejszych premier reportażowych tego roku. Magdalena Okraska pojechała do miejsc, których nikt nie ma ochoty odwiedzać, i rozmawiała z ludźmi, których zwykle nie pyta się o zdanie. Z tej podróży powstała opowieść o miastach – Wałbrzychu, Ozorkowie, Tarnobrzegu i innych – ofiarach tak zwanej transformacji ustrojowej. Zbudowane dla i wokół przemysłu, zostały zdradzone i pozostawione same sobie. Jakim domem są teraz dla tych, którzy nie zdecydowali się z nich wyjechać? O miejscach, które chcielibyśmy nazwać Polską B, a które zdaniem Magdaleny Okraski są po prostu Polską poza dużymi miastami, autorka opowie w drugim dniu festiwalu.