Kraków. Globalne korporacje non-IT polują na informatyków w stolicy Małopolski. 75-procentowy wzrost liczby ofert pracy. Top 7 pracodawców Zbigniew Bartuś

Około 100 000 osób pracuje w korporacyjnych centrach biznesowych w Krakowie, z czego aż 40 procent to specjaliści z obszaru informatyki (IT). Na doświadczonych, ale też dopiero początkujących ekspertów IT, w tym absolwentów AGH i Politechniki Krakowskiej, polują nie tylko rosnące dynamicznie w Krakowie centra rozwoju technologii globalnych gigantów, jak Aptiv, Motorola Solutions, Cisco, Sabre, EPAM Systems, Microsoft, Google, T-Mobile, ABB, HCL Technologies czy rodzimy Comarch, ale też korporacje non-IT, czyli takie, których głównym biznesem nie jest sprzedaż rozwiązań informatycznych. Bardzo potrzebują one informatyków, bo trudno sobie wyobrazić działalność np. banków bez nowoczesnych systemów IT czy aplikacji mobilnych. Analitycy rynku pracy odnotowali 75-procentowy wzrost liczby ofert dla informatyków. Kto w Krakowie zatrudnia najwięcej specjalistów IT w obszarze NON-IT? Zobacz nasze zestawienie oparte na raporcie MOTIFE i ASPIRE. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.