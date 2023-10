Kraków. Giełda Kwiatowa przy ul. Balickiej. To królestwo kwiatów - a teraz też zniczy - warto odwiedzić Małgorzata Mrowiec

Na giełdę trzeba się wybrać wcześnie rano. Co można było kupić w tę sobotę - pokazujemy na kolejnych zdjęciach Wojciech Matusik Zobacz galerię (28 zdjęć)

Miłośnikom kwiatów i właścicielom ogródków działkowych czy ogrodów przydomowych tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Natomiast przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto o nim przypomnieć, bo to właśnie tu można wybierać z morza kwiatów, a także kupić rozmaite znicze. Wyzwanie może stanowić dla niektórych pora funkcjonowania giełdy, która budzi się i zapełnia jeszcze w nocy, a działa do godziny ósmej rano (w soboty; w tygodniu dłużej). Odwiedziliśmy giełdę kwiatową przy ul. Balickiej w sobotę (21 października). Co można było znaleźć na stoiskach sprzedających - pokazują zdjęcia naszego fotoreportera.