Kraków. Gangsterskie porachunki na ul. Kocmyrzowskiej? Kominiarki, noże, narkotyki

Według nieoficjalnych źródeł do porachunków doszło na tle walki o wpływy narkotykowe w mieście. Najprawdopodobniej doszło do starcia pomiędzy osobami należącymi do grup pseudokibicowskich. Po zaalarmowaniu służb na miejscu pojawiły się radiowozy policyjne i wozy strażackie.

- Policjanci ustalili uczestników tego zdarzenia i na chwilę obecną w komisariacie prowadzone jest postępowanie, jednak z uwagi na dobro sprawy nie możemy podawać szczegółów - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji.