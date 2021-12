Kraków. Gangster z rewolwerami jak kowboj i szablą rodem z powieści Sienkiewicza

Małopolscy kryminalni wspólnie z policjantami wydziału kryminalnego w Lubinie zatrzymali 29-latka gdy przejeżdżał samochodem przez jedną z miejscowości na terenie powiatu lubińskiego. W skrzyni ładunkowej, pomiędzy urządzeniami przypominającymi panele fotowoltaiczne, ujawniono 21 zgrzanych hermetycznie worków z marihuaną.

W ostatnim miejscu przebywania zatrzymanego sprawcy, tj. w hotelu w Krakowie, podczas przeszukania pokoju hotelowego policjanci z krakowskiego komisariatu ujawnili i zabezpieczyli kokainę oraz dwie sztuki broni.

Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany nabył marihuanę na terenie jednego z krajów Europy, a następnie pokonując długą trasę wwiózł ją na terytorium Polski, gdzie został zatrzymany.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnie funkcjonariusze doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Będzie odpowiadał za wewnątrzwspólnotowe nabycie wbrew przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znacznej ilości środków odurzających w postaci około 21 kg marihuany i przewiezienia ich z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadania w Krakowie substancji psychotropowej w postaci kokainy. Pierwsze z tych przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 do lat 15 i grzywną, a drugie karą pozbawienia wolności do lat 3.