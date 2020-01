Kraków. Gang kiboli Cracovii i proces za obrót narkotykami. To wspólnicy ściganej Magdaleny Kralki. Wśród oskarżonych są też kobiety

Wzrost 172 centymetry, sylwetka szczupła, oczy zielone, włosy proste blond - tak w liście gończym policja opisuje Magdalenę Kralkę, ściganą za kierowanie gangiem kiboli Cracovii. Prokuratura czeka na jej wpadkę, ale póki co wysłała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 20 innym członkom tej narkotykowej grupy.

- W sumie to będzie ze 2 mln zł - nie krył oskarżony podczas jednej z rozpraw. Nie chciał powiedzieć, gdzie się dorobił takiej fortuny. - To jest przedmiotem innego śledztwa - opowiadał.

Prokuratura Krajowa ustaliła, że członkowie gangu sprowadzili z Hiszpanii ok. 5,5 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 88 mln zł, a także 120 kg kokainy (o wartości ok. 4,3 mln euro). Pieniądze z przestępczej działalności próbowali legalizować np. poprzez obrót nieruchomościami.

Oni też teraz znaleźli się wśród oskarżonych o obrót narkotykami na dużą skalę. Do finału zmierza sprawa porwania dla okupu, ale nie jest jeszcze znana data rozpoczęcia procesu 20 oskarżonych.

Pokrzywdzony był przetrzymywany kilka godzin i torturowany. Sprawcy chcieli go ukarać, ponieważ zadeklarował chęć wyjścia z gangu i zerwania znajomości z trzeba braćmi Z.

Mariusz Z. to prywatnie partner Kralki, która, gdy mężczyzna trafił za kratki, przejęła stery w gangu.

Adwokat: oskarżeni nie przyznają się do zarzucanych im czynów

Warto jeszcze wspomnieć, że między oskarżonymi za narkotykowe przekręty znalazł się Mariusz M. ps Shogun. To bardzo znana postać w kręgach kiboli Cracovii. Przed laty był już skazany za kierowanie gangiem pseudokibiców i branie udziału w krwawych porachunkach.

Dostał choćby pół roku więzienia za składanie fałszywych zeznań. Kara może nie jest surowa, ale była przełomowa, ponieważ po raz pierwszy krakowski sąd stwierdził, że ofiara porachunków ze środowiska pseudokibiców nie może opowiadać, co jej się podoba i decydować, co jest ważne dla organów ścigania, a co nie.