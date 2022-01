Kraków. Galeria Plaza zniknie z mapy miasta. Co powstanie po rozbiórce?

Zakupiona przez dewelopera działka położona jest we wschodniej części Krakowa, u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych miasta – al. Pokoju i ul. Stanisława Lema. Lokalizacja korzysta z dostępu do licznych linii tramwajowych i autobusowych, dzięki którym dojazd do centrum zajmuje zaledwie 15 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie dostępne są punkty handlowe, usługowe, osiedla mieszkaniowe oraz hotele. Na atrakcyjność tej lokalizacji wpływa bliskie sąsiedztwo parku Lotników Polskich, drugiego największego parku Krakowa. Nieopodal znajdują się także Tauron Arena, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema, Akademia Wychowania Fizycznego i kryte baseny, czy Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Po południowej stronie al. Pokoju płynie Wisła, wzdłuż której rozciągają się zielone Bulwary na Dąbiu.