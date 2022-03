Kraków. Ferrari i sądowe kłopoty kierowcy rajdowego Leszka K. W tle sprawy są kibole Cracovii Artur Drożdżak

56-letni kierowca rajdowy Leszek K. zaprzeczał przed krakowskim sądem, by przywłaszczył oddane mu do sprzedaży ferrari warte blisko 500 tys. zł. Przesłuchiwany opisał w sprawie rolę nieuczciwego wspólnika i jego związki z kibolami Cracovii. Przyznał, że pseudokibice kiedyś pocięli go maczetami i spalili mu samochód ciężarowy. Za zabór auta grozi mu teraz 10 lat więzienia.