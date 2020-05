Kraków. Epidemia koronawirusa zmniejszyła ruch na ulicach miasta nawet o 40 proc.

Pomiary wykonywano w okresie tygodniowym, od soboty do piątku przez 24 godziny na dobę. Wybrano tygodnie możliwe najbardziej miarodajne, czyli nie wzięto pod uwagę danych z okresów ferii, świąt wielkanocnych itp. (zarówno przed jak i po świętach).

Dane zbierane były za pomocą tzw. pętli indukcyjnych zainstalowanych w jezdni, na co dzień wykorzystywanych do sterowania wyświetlanymi sygnałami sygnalizacji świetlnych.

W ramach pomiarów rejestrowano liczbę pojazdów przejeżdżających przez całe skrzyżowanie w ciągu doby. Oznacza to, że wartości są uśrednione, gdyż na danych szczegółowych zauważano znaczne wahania wyników w ciągu doby (zmiana okresów szczytów komunikacyjnych spowodowana zaburzeniem motywacji podróży).

Najbardziej zauważalna jest tendencja, że większe spadki obserwowano na drogach niższych klas, niż głównych trasach komunikacyjnych. Prawdopodobnie spowodowane jest to faktem, że główne trasy na co dzień są przeciążone i kierowcy szukając tras alternatywnych dodatkowo obciążają ulice lokalne i osiedlowe, przez co zaprezentowane w niniejszym opracowaniu spadki natężeń ruchu mogą być niedoszacowane.