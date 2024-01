Kraków. Dziś uważajcie na zmrożoną nawierzchnię, od jutra na serię zmian w ruchu

Tramwaj do Mistrzejowic: od 11 stycznia zmiany w rejonie ronda Polsadu

Na al. Bora-Komorowskiego, przy dojeździe do ronda Polsadu, pas do jazdy na wprost zostanie nieznacznie skorygowany za pomocą odpowiednich oznakowań.

Na części ul. Lublańskiej, jadąc od ronda Barei w kierunku ronda Polsadu, wyznaczone zostaną dwa pasy ruchu – jeden pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost.

Powstaje ścieżka rowerowa na fragmencie al. 29 Listopada - zmiany 11 stycznia

W czwartek, 11 stycznia br. od godziny 9.00 wykonawca przystąpi do realizacji prac na odcinku między nieruchomościami nr 39E – 57. Podczas tego etapu obowiązywać będą następujące zmiany organizacji ruchu: zawężenie jezdni (buspasa) do 3m, zamknięcie wlotu ul. Zaułek Wileński (objazd ul. Wileńską), zakaz ruchu rowerów w obrębie robót (ruch rowerowy skierowany na drugą stronę ulicy). Ruch pieszych będzie utrzymany – na odcinku prowadzonych prac wytyczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych.

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: czasowe zamknięcie wjazdu w ul. Jarzębiny

Przebudowa ciągu ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki

Od soboty, 13 stycznia (od godz. 8.00) wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w ramach przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Zmiana polegać będzie na zamknięciu skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i T. Kościuszki.

ZDMK

Zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. T. Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie dojazd jedynie dla autobusu dojeżdżającego do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko Klasztoru Sióstr Norbertanek oraz dojazd do samego Klasztoru. Dojazd do ul. Św. Bronisławy będzie zapewniony od strony Księcia Józefa.