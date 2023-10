Kraków. Dziś pogrzeb i ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej. Organizatorzy podstawią autobusy dla uczestników Bartosz Dybała

Pogrzeb Wandy Półtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II i honorowej obywatelki miasta Krakowa, odbędzie się we wtorek 31 października. Zostanie pochowana na parafialnym cmentarzu na krakowskim Salwatorze. Wcześniej odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe w Bazylice Mariackiej. Poprzedzi je modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Uroczystości będą miały charakter państwowy i odbędą się z ceremoniałem wojskowym. Organizatorem jest wojewoda małopolski Łukasz Kmita we współpracy z Archidiecezją Krakowską i Urzędem Miasta Krakowa. Specjalne autobusy komunikacji miejskiej podstawione będą na Małym Rynku. Organizatorzy zapewniają także transport powrotny w to samo miejsce. Odjazd autobusów 15 minut po zakończeniu uroczystości pogrzebowych na cmentarzu.