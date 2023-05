Kraków. Dzieje się na ulicach. Fala remontów i zmian w ruchu, otwarcie tunelu

Nadszedł nowy tydzień, pogoda sprzyja, drogowcy rzucili się do roboty. W Krakowie już prowadzonych jest wiele inwestycji i remontów a dochodzą kolejne. Igrzyska Europejskie już za miesiąc co zapewne jeszcze bardziej mobilizuje drogowców do pracy, poza zdenerwowanymi kierowcami, którzy pomstują stojąc w korkach. Zobaczcie gdzie trwają już prace, gdzie pojawią się nowe remonty ulic i jakie zmiany w ruchu spowodują. Dobra wiadomość jest taka, że w poniedziałek wieczorem nowy tunel na Opolskiej ma być już otwarty w obu kierunkach.

Duża zmiana związana z budowa trasy S7

Od 22 maja, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicach Sándora Petőfiego i Nowolipki. Są one związane z budową drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma i planowaną przebudową sieci wodociągowej. Na ul. Petőfiego od godz. 7.00 wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub dodatkowo ręcznie. W rejonie zawężenia obowiązywać będzie ograniczenie prędkości. Taka organizacja ruchu przewidziana jest na ok. trzy tygodnie. Na ul. Nowolipki ruch będzie prowadzony wahadłowo w noce z 22 na 23 i z 23 na 24 maja. Po wykonaniu newralgicznych prac w obrębie jezdni, na ok. dwa tygodnie pasy ruchu zostaną zawężone, a fragmenty chodników wyłączone z użytkowania. W rejonie ul. Petőfiego i Nowolipki powstają obiekty przyszłego węzła Mistrzejowice II, który połączy nowo powstającą drogę m.in. z ul. Okulickiego.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź. Zgodnie z harmonogramem budowa odcinka S7 Kraków – Widoma ma się zakończyć w 2025 r. Inne zmiany związane z budową S7 Widoma-Kraków W poniedziałek (22 maja) wprowadzimy zmiany w organizacji ruchu związane z budową drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków Nowa Huta. Zastów W poniedziałek (22 maja) ok. 10:00 zmieniona zostanie organizacja ruchu w Zastowie, w okolicy budowanego węzła „Raciborowice”. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Piesi będą mogli poruszać się tylko południową stroną drogi (od strony linii kolejowej). Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zmiany związane są z przebudową ul. Kościuszki w Zastowie, która docelowo będzie przebiegała pod S7. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 10 miesięcy. Łuczyce W poniedziałek (22 maja) ok. 9:00 zamknięty zostanie odcinek ul. Wspólnej w Łuczycach o długości ok. 140 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Załucek. Zamknięty zostanie przejazd między ul. Załucek w Sieborowicach a ul. Wspólną w Łuczycach. Objazd zostanie wytyczony przez Sieborowice (ul. Załucek, ul. Nad Stawem, ul. Grabowiec) i Łuczyce (ul. Prądnik, ul. Sadowa).

Droga zostanie zamknięta z powodu budowy wiaduktu, którym droga ekspresowa S7 będzie przechodzić nad ul. Wspólną. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 7 miesięcy

Dzielnica I – Stare Miasto

W dniu 23.05.2023 r. na ul. Felicjanek, w rejonie budynku nr 17, wykonywane będzie betonowanie. W związku z pracami ulica zostanie całkowicie zamknięta. Dla kierowców przygotowano objazdy- od strony skrzyżowania z ul. Małą: ul. Felicjanek do ul. Zegadłowicza, ul. Zegadłowicza do ul. Retoryka, ul. Retoryka jezdnia wschodnia do ul. Smoleńsk (nawrotka), ul. Smoleńsk do jezdni zachodniej ul. Retoryka, ul. Retoryka do ul. Zwierzynieckiej. Dodatkowo ruch pieszych skierowany zostanie na drugą stronę ulicy. PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Halickiej – jezdnia została zwężona. W związku z trwającymi remontami kamienic, budynek nr 11 na ul. św. Filipa oraz budynek nr 5 ul. Szewskiej – chwilowe zmiany dla kierowców, w trakcie dostawy i wyładunku materiałów budowlanych.

Dzielnica II – Grzegórzki

Trwa budowa chodnika na ul. Francesco Nullo (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), lokalne zwężenia.

PKP PLK S.A. prowadzi prace w rejonie skrzyżowania ulic Grzegórzeckiej i Blich – jezdnie zostały zamknięte dla ruchu.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Od 17.04.2023 r. zamknięta jest ul. Łaszkiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), wyznaczono objazdy. Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają również kierowców na ul. Klemensiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Kontynuowane są prace brukarskie na modernizowanych ulicach: Wysockiego oraz Bratysławskiej.

Na ul. Gryczanej realizowane są prace związane z poszerzeniem ulicy (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z zajęciem terenu do celów budowlanych przez prywatnych inwestorów na ulicach Felińskiego oraz Berwińskiego mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni.

Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej; rozbudowuje al. 29 Listopada – zmiany na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej oraz ul. Banacha. W dniach od 20.05 godz. 7.00 do 22.05 godz. 4.00 ul. Pleszowska przed skrzyżowaniem z ul. Opolską będzie zamknięta dla ruchu. Taka zmiana organizacji ruchu związana jest z układaniem ostatniej warstwy asfaltu.

Dzielnica V – Krowodrza

Na al. Kijowskiej inwestor prywatny realizuje zadanie polegające na przebudowie chodnika i budowie zatok postojowych wraz z przebudową zatoki przy Biprostalu (prace w ramach o art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zmiany dla kierowców czekają również na drodze wewnętrznej za budynkiem nr 69 na ul. Królewskiej.

Dzielnica VI – Bronowice

Trwa budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych i oświetleniem na ul. Zakliki z Mydlnik (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Trwają prace na ul. Królowej Jadwigi oraz 28 Lipca 1943 r. 1 czerwca zostanie zdemontowana tymczasowa organizacja ruchu na ul. Królowej Jadwigi.

Od 17.05.2023 r. realizowane są prace remontowe na ul. Kamedulskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegorzalskiej do posesji nr 60. Aktualnie prowadzone są prace brukarskie. W związku z robotami- zmiany dla pieszych oraz kierowców (lokalne zwężenia).

Dzielnica VIII – Dębniki

Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ulicach: Tynieckiej (budowa zatok parkingowych), Norymberskiej (utwardzenie pobocza), Laurowej (wykonanie nawierzchni tłuczniowej – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) oraz Szymona Szymonowica (wykonanie pobocza – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Zalesie (przebudowa drogi – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

W tym tygodniu rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni na ul. Babińskiego na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Bunscha. Planowany harmonogram prac:

23 oraz 24 maja br. – frezowanie nawierzchni,

25 oraz 26 maja br. – układanie warstwy wiążącej,

27 maja br. – układanie warstwy ścieralnej. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, harmonogram może ulec zmianie. Zmiany z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ul. Barskiej (zajęcie terenu na cele budowlane).

Dzielnica IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki

Trwają prace na ul. Suchej. Aktualnie realizowana jest modernizacja chodnika od ul. Zakopiańskiej w kierunku ul. Uroczej, po stronie numerów parzystych – zmiany dla kierowców: lokalne zwężenia, zakaz parkowania. Modernizacja nawierzchni na odcinku od ul. Fredry do ul. Zakopiańskiej zostanie zrealizowana po zakończeniu prac przy chodniku (układanie warstw bitumicznych). Prace potrwają do końca maja br.

Dzielnica X – Swoszowice

Trwają prace na ul. Ważewskiego oraz Zakarczmie. W związku z inwestycją zamknięty dla ruchu został rozbudowywany fragment ul. Ważewskiego i Zakarczmie, brak również możliwości na wjazd w ul. Ważewskiego z ul. Zakopiańskiej i Opatkowickiej (dojazd do posesji został zachowany).

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Stojałowskiego* – zmiany w ruchu pieszych – strona południowa 200 m, strona północna od skrzyżowania z ul. Halszki i ul. Łupaszki.

25.05.2023 r. ruszy przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Inwestycja obejmuje również budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od budynku nr 6A ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej do skrzyżowania z ul. Puszkarską. Pierwszy etap prac realizowany będzie głównie na obszarze terenów zielonych terenie zielonym. Drogowcy przystąpią do wycinki krzewów oraz budowy instalacji i nowego ciągu pieszo-rowerowego. Ruch pieszo-rowerowy zostanie przekierowany na nowy układ drogowy, a w miejscu obecnego chodnika powstanie jezdnia. Następnie wykonana zostanie instalacja na obszarze terenów zielonych po stronie budowanych bloków oraz po stronie CH Bonarka.

Równocześnie Wykonawca przystąpi do korekty nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych po stornie CH Bonarka – w tych etapach ruch pieszo-rowerowy zostanie przesunięty bliżej CH Bonarka. W pierwszym miesiącu prowadzonych prac, utrudnienia dla kierowców będą stosunkowo niewielkie. Mogą występować chwilowe zawężenia pasa ruchu ze względów bezpieczeństwa przy wycince oraz w związku z likwidacją istniejących wysp separacyjnych i przy wykonywaniu nowych wpustów wodościekowych. Po tym okresie utrudnienie będą dotyczyły zawężenia w ciągu ul. Puszkarskiej na wysokości CH Bonarka. W okresie wakacyjnym wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy: od ul. Kamieńskiego i od ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Będzie można jechać tylko przez drogę wewnętrzną CH Bonarka i w kierunku Walerego Sławka.

Trwa budowa sięgacza na ul. Tuchowskiej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim

Trwają prace bitumiczne na modernizowanym odcinku ul. Teligi. Modernizacją została objęta cała ulica, wraz z krawężnikami i najbardziej zniszczonymi chodnikami w rejonie przystanków czy zatok autobusowych. Kompleksowy remont przeprowadzany jest metodą nakładkową na całej długości ulicy, czyli od skrzyżowania z ul. Wielicką aż do ul. Jerzmanowskich. Aktualnie drogowcy zajmują się m.in. wymianą nawierzchni. Koszt modernizacji to ponad 7 mln zł. Zadanie jest realizowane w ramach programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Drogowcy działają również na ul. Wielickiej. 19.05.2023 r. rozpoczęły się prace bitumiczne (układanie warstw wiążącej i ścieralnej). Planowany harmonogram prac:

poniedziałek 22.05.2023 – noc – warstwa ścieralna

wtorek 23.05.2023 – noc – warstwa ścieralna

środa 24.05.2023 – noc – warstwa ścieralna.

W związku z robotami zmiany dla kierowców – zwężenia jezdni. Od 17.05.2023 r. trwa remont chodnika na ul. Aleksandry na odcinku od posesji nr 4 do pętli autobusowej. W związku z pracami – lokalne zwężenia jezdni. 18 maja br. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od ul. Półłanki (zatoki autobusowe) do skrętu w ul. Agatową – Etap 1 strona lewa i Etap 2 strona prawa z zapewnieniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Półłanki oraz całkowite zamkniecie jezdni na odcinku od ul. Agatowej (skrzyżowanie) w kierunku ul. Domagały – Etap 3. Wykonawca na czas robót drogowych przewiduje również całkowite zamknięcie drogi na odcinku Półłanki w kierunku ul. Agatowej – w późniejszym terminie. Wprowadzone zostaną objazdy, dojazd do posesji będzie zapewniony. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia 2023 r.

W dniach 23-25.05.2023 r. na ul. Rżąckiej, w rejonie budynku nr 35, realizowana będzie budowa zjazdu docelowego. W związku z robotami jezdnia została zwężona, a ruch będzie kierowany przez osoby uprawnione. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace na wiadukcie nad A4 na ul. Wielickiej.

Dzielnica XIII – Podgórze

Trwa ostatni etap modernizacji ul. Kamieńskiego. Trwa budowa chodnika w ciągu ul. Golikówka*, natomiast na ul. Paproci remontowana jest jezdnia, chodniki o miejsca postojowe. W ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych roboty są realizowane na ulicach: Orawskiej (budowa chodnika, budowa wpustów kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia), Strażackiej (budowa nowej drogi z tłucznia). W związku z realizacją kolejnego etapu prac, na ul. Myśliwskiej szykują się poważne zmiany w organizacji ruchu. Od 22.05.2023 r. zamknięty dla ruchu zostanie odcinek między budynkami nr 70-74. Związane jest to z koniecznością zerwania starej nawierzchni, profilowania podbudowy oraz ułożenia nowego asfaltu. Prace potrwają około 12 dni. W trakcie prac bitumicznych pojawią się też zmiany na tarczy skrzyżowania ul. Myśliwskiej – połówkowe zamknięcie jezdni, ruch kierowany przez osoby do tego uprawnione. Możliwość parkowania pojazdów na terenie sąsiadującym.

PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Dekerta – zamknięty jest rejon skrzyżowania ul. Dekerta, Romanowicza i Dąbrowskiego, wyznaczone objazdy. Zmiany dla kierowców czekają również na ulicach: Na Dołach (ustawienia rusztowania w celu wykonania remontu budynku), Kalwaryjskiej (wykonanie izolacji fundamentów budynku) oraz Przewóz (wykonanie przyłącza cieplnego), Łutnia (budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej), Półłanki (wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej).

Dzielnica XIV – Czyżyny

W związku z realizacją prac w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych zmiany w organizacji ruchu czekają na kierowców na: al. Jana Pawła II (budowa drogi, chodnika, sieci wodociągowej kanalizacji opadowej i sanitarnej), ul. Na Załęczu (budowa łącznika), ul. Woźniców-boczna (budowa nowego układu komunikacyjnego). Trwa budowa ronda na ul. Centralnej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) – od 22 maja do 2 czerwca br. prowadzone będą prace bitumiczne. W okresie od 15 maja do 2 czerwca br. – z uwagi na geometrię ronda – niemożliwy będzie przejazd transportów wielkogabarytowych, dłużyc, ciągników z naczepami, tirów, itp. Zachowany będzie dojazd do posesji dla pojazdów osobowych i uprzywilejowanych.

Dzielnica XVI – Bieńczyce

Od dnia 22.05.2023 od godz. 20:00 w godzinach nocnych prowadzone będą prace związane z przebudową wodociągu na skrzyżowaniu ul. Nowolipki oraz ul. Okulickiego. W obrębie skrzyżowania wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem oraz ograniczona zostanie prędkości pojazdów do 40 km/h. Organizacja ruchu potrwa ok. 3 tygodnie. Prace realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Trwa modernizacja ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Organki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej oraz na ul. Kocmyrzowskiej. Od dnia 18.05.2023 zwężona została jezdnia ul. Petofiego na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Jagiełły. W związku z tym wprowadzony został ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną, ograniczenie prędkości do 30 km/h, a ruch pieszy odbywa się południową stroną ulicy. Organizacja ruchu związana jest z przebudową wodociągu i potrwa ok. 3 tygodnie. Prace realizuje również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Trwa modernizacja al. Przyjaźni – od al. Andersa w kierunku al. Róż – połowa jezdni wyłączona z ruchu (ruch jednokierunkowy).

Łowi, lata, pływa. Zobacz wybuchowe Instahistorie Rafała Brzozowskiego