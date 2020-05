Kraków. Dzieci wróciły do przedszkoli i żłobków. Miasto nie zadbało o testy na koronawirusa dla pracowników. Dlaczego?

W Łodzi testy wykonano u ponad 3 tys. osób - u ponad 450 z nich stwierdzono podejrzenie zakażenia groźnym wirusem z Chin. "Podejrzenie" to wynik "pozytywny" albo "wątpliwy". Oznacza to, że u prawie pół tysiąca z przebadanych wykształciły się przeciwciała na koronawirusa. Wszystkie osoby, u których je wykryto, kierowane są przez sanepid na dokładniejsze badania genetyczne. Dopiero one wskażą, czy faktycznie dana osoba jest chora na COVID-19.

Dodaje, że badania powinny być również wykonywane u dzieci. - W czasie epidemii, nawet gdy placówki dostosują się do wszystkich zaleceń i wprowadzą jeszcze dodatkowe obostrzenia, to i tak, jeśli w grupie pojawi się zakażone bezobjawowe dziecko lub dorosły, nie ma szans na uniknięcie zarażenia innych - zaznacza.

Z możliwości wysłania do nich swoich dzieci skorzystało jednak niewielu rodziców - pierwszego dnia po ponownym otwarciu przedszkoli w zajęciach brało udział zaledwie 1238 dzieci, czyli niewiele ponad 7 proc. wszystkich uczęszczających do tych placówek.

Jak twierdzi Monika Chylaszek, rzecznik prasowy prezydenta, rekomendację, by tego nie robić, przekazał Jackowi Majchrowskiemu sanepid, trzymając się zasady, że trzeba testować osoby, co do których jest to uzasadnione medycznie (np. w przypadku występowania objawów koronawirusa).

- Ponadto w Krakowie nie było dużych ognisk koronawirusa. Jak tłumaczyła swoją decyzję prezydent Zdanowska, w Łodzi było inaczej, dlatego przeprowadzono testy - twierdzi Monika Chylaszek, rzecznik prasowy prezydenta Majchrowskiego.

Tymczasem we wtorek samorządowcy z Unii Metropolii zażądali, by rząd zorganizował i sfinansował testy dla wszystkich pracowników żłobków, przedszkoli oraz szkół. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział jednak "nie" testowaniu wszystkich pracowników oświaty, np. w przedszkolach. Wyjaśnił, że aby miał to sens, trzeba by było powtarzać ten test co kilka dni.