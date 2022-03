Kraków. Dzieci słabo chronione. Szczepienia przeciw COVID-19 w krakowskich szkołach Piotr Rąpalski

Dzieci w wieku 5–11 lat to aktualnie najsłabiej zaszczepiona grupa mieszkańców Krakowa – ok. 30% osób. Drugą najsłabiej zaszczepioną grupą są dzieci w wieku 12-19 lat – ok. 66% osób jest po podaniu pierwszej dawki szczepionki. W pozostałych grupach wiekowych ponad 80% mieszkańców Krakowa jest już po podaniu przynajmniej pierwszej dawki szczepionki.