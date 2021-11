Kraków. Działają na tzw. legendę, ludzie tracą przez nich oszczędności życia. Ofiarami padają już nie tylko seniorzy

Krakowska policja ostrzega przed oszustami, którzy działają pod legendą fałszywego "pracownika banku", "policjanta" czy "wnuczka". W ostatnim czasie na terenie Krakowa doszło do kolejnych oszustw, których ofiarami padają coraz częściej ludzie młodzi, nie tylko seniorzy.

W ostatnim czasie oszukana została m.in. młoda mieszkanka Krakowa, do której zadzwonił mężczyzna, podający się za pracownika banku, w którym kobieta ma założone konto. Poinformował, że jej oszczędności są zagrożone i koniecznie musi przelać je na inny rachunek bankowy. Podczas rozmowy nieświadoma oszustwa kobieta przekazała fałszywemu pracownikowi banku kod blik. To wystarczyło oszustowi, aby uszczuplić jej oszczędności życia o 47 tysięcy złotych.

Tego samego dnia ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" padła 74-letnia mieszkanka Krakowa, do której na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, podająca się za jej wnuczkę. Pożaliła się seniorce, że spowodowała wypadek drogowy i by nie trafić do więzienia, potrzebuje pieniędzy na kaucję. Tym sposobem 74-latka przekazała obcej osobie, która pojawiła się pod drzwiami jej mieszkania, 18 tysięcy złotych.