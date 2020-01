Kraków. Dźgnęła męża nożem, bo źle mówił o jej zmarłym ojcu. Sąd apelacyjny obniża jej wyrok

W relacjach małżonków nie brakowało kłótni i awantur. Zwykle, gdy kobieta była pod wpływem alkoholu. Obwiniała partnera o niepowodzenia i że przez niego niczego się w życiu nie dorobiła. Groziła czasem, że wbije mu nóż w brzuch i „będzie miała święty spokój”, ale nikt nie traktował tego poważnie.

Kazimierz M. czasem szarpał żonę i raz straszył ją siekierą. Wtedy na interwencję wezwano policję. Do kolejnej sprzeczki doszło 18 sierpnia 2018 r. Małżonkowie od rana wypili już 4 piwa. Kłótnia dotyczyła teściów i mąż miał źle się wypowiedzieć na temat zmarłego ojca żony. Po wszystkim wyszedł przed blok zapalić papierosa. Bogumiła M. podeszła do niego i rzuciła: teraz dostaniesz to, co ci obiecałam od dawna. I ugodziła męża nożem w brzuch. Sam go wyjął z rany i upuścił. Usiadł na ławce, bo poczuł, że jest mu słabo. Poprosił córkę, by udzieliła mu pomocy i wezwała karetkę. Zatrzymana Bogumiła M. miała 1,8 promila alkoholu we krwi. Ranny trafił na stół operacyjny i w szpitalu uratowano mu życie.