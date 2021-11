Kraków. Dwa kierunki wrócą na ul. Białoprądnicką Piotr Rąpalski

W poniedziałek, 22 listopada, w godzinach popołudniowych, na ulicę Białoprądnicką powróci ruch dwukierunkowy – informuje wykonawca linii tramwajowej do Górki Narodowej. Oznacza to, że kierowcy jadący od północy będą mieli dodatkową trasę dojazdową do ul. Opolskiej.